Tuesday, July 11th, 2017 | Posted by

央行调查结果
今年第二季度业务活动增长17.36%

【本报雅加达讯】2017年第二季度的业务活动有所提高。印度尼西亚银行(央行/BI)称，2017年第二季度的业务活动比上季度增长得更高。

央行通讯部执行主任Tirta Segara称，第二季度的加权净余额(SBT)录志17.36%。该数字比2017年首季度的4.8%更高。

他解释说，业务活动的提高出现在大多数行业，而上升最高的是在餐馆，酒店与贸易部门，其加权净余额为4.32%，和加工工业部门3.81%。

日前，Tirta在其书面陈述中称，“上述的提高，其中原因是推动需求上升，特别是在国内市场的季节性因素。”

此外，制造行业业绩的提高是与处于扩张水平，2017年第二季度的采购经理人指数或制造业指数值并行，主要是由劳动力数目和产量指数的扩张所造成的。

他说，“与业务活动的提高并行，在2017年第二季度未使用的产能和就业比上季度有所上升。”

从金融方面，2017年第二季度的业界盈利能力和流动性状况依然良好，与获得银行信贷亦相对的容易。

进入2017年第三季度，预计业务活动增长有限，这可从降至14.93%的加权净余额反映出来。这是与开斋节假期季节性因素的结束并行的。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187221

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