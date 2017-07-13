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央行调查成果显示2017年6月份

消费者信心指数微降至122.4

【本报雅加达讯】根据印度尼西亚银行(央行/BI)的调查成果显示，2017年6月份消费者信心指数(IKK)处于122.4的水平，或比5月份的125.9下降3.5个点。

在七个城市出现下降，其中降低最大的是在锡江(Makassar)为-18.8个点，接着是在巴淡(Batam)为-14.3个点。

消费者信心指数的下降是随着目前的经济形势指数(IKE)的降低1.3个点而成为113.7和消费者预期指数(IEK)下降5.9个点成为131.虽然仍处于乐观情绪，因在100以上，而消费者预期指数的下降，是因为消费者对工作有效性的看法疲软。该降低出现在六个城市，降低最高的是在安汶(Ambon)-21.7个点，和万丹(Banten)-16.2个点。

可是，2017年6月份消费者信心指数的下降仍获斋戒月和开斋节的帮助。央行记载，6月份的收入上升3个点成为127。这表明收入不错，受节日津贴的推动和业务收入的增加。

加查玛达大学经济观察家Revrison Baswir 称，6月份消费者信心指数的下降，是因为民众购买力降低的缘故。因适逢斋戒月和开斋节季节，以及进入新学年。

他说，“这促使民众自行抑制在6月份的开支，因此，如果消费者信心指数下降是理所当然的。