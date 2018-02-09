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央行行长阿古斯表示

2018政治年外商直接投资依然会涌入我国

【本报雅加达讯】中央银行领导层称，尽管进入了充满政治议程的一年，持续好转的我国经济基本面，将成为在2018年外商直接投资(FDI)会涌入的主要因素。

日前，印尼银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)在雅加达，万自立投资论坛上的600名投资者面前称，“直接投资不太受政治季节性活动的影响，因为它更多的取决于经济基本面的状况和长期因素。”

在上述论坛上试图说服那些投资者，阿古斯说，2018年我国经济比2017年达到的5.07%将增长得更高。该增长的驱动因素之一是，估计仍然是高额外国直接投资，将成为建设资金的一个来源。

阿古斯说，“一些调查和研究表明，我国成为可以增加投资者支出的排名较高的国家。”

央行预计，今年我国经济将同比增长5.1%至5.5%，通货膨胀在同比2.5%至4.5%，和经常帐赤字占国内生产总值(GDP)的2%至2.5%。

与此同时，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，政府将继续保持经已建立良好的经济增长复苏契机，维持国家收支预算性能的稳定。

日前，丝莉.慕利亚妮就国际货币基金组织(IMF)对我国经济的最新评估结果作出反应说，“我国拥有维持国家收支预算稳定和经济契机的愿望，所以我们寻找平衡点。”

她说，国家收支预算的整合，从而使预算赤字得到控制，当经济动荡来自外部时可以成为缓冲。

在2017年同比增长仅5.07%后，政府正在关注2018年的经济增长能达到5.4%。