Saturday, August 19th, 2017 | Posted by

央行行长阿古斯称
我国人均所得3600美元而邻国9000美元

【本报雅加达讯】在庆祝我国独立72周年之际，我国人均收入望能由现在的3600美元有所上升。

人均收入是某一个国家在一年期间的人口平均所得。

印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，藉着更高的收入，必须认识到经济可以使人们更加繁荣昌盛。

日前，阿古斯在央行大厦称，“现在的期望是来自经济，我们还是以人均收入3600美元的国家。而邻国却已在9000美元以上。因此我们必须要使人民繁荣昌盛，和建立一个公正的国家。”

他说，倘若谈到有关更高的人均收入，则须伴随着包容性的经济。“因此没有贫富之间的距离，所有的人都必须能够享受国家独立和进步的成果。”

他补充说，独立契机必须充满以质量的建设工作，和能使人民繁荣昌盛带来福祉。他希望，我国能够有如拥有独立的世界各国那样。

阿古斯解释说，在达到自由成为有威望的人和拥有主权的国家，社会民众应该为我国的独立契机献上感恩。“该独立是对我国和人民的赏赐。”

联合国与世界银行依据「每人平均国民所得 (per capita GNP) 之高低，作为判断开发或未开发国家之标准。

各国人均GNP数据比较: 新加坡（51.900美元），中国（8.260美元），马来西亚（9.850美元）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190768

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