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央行行长阿古斯称

去年经常帐赤字占GDP的1.8%

【本报雅加达讯】去年贸易顺差更高推动2016年的经常帐赤字(CAD)好转。印度尼西亚银行(央行/BI)预计，去年的经常帐赤字在170亿美元以下，或占国内生产总值(GDP)的1.8%。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，去年的贸易顺差为87.8亿美元，或比2015年的11.1亿美元更高。那是由于大宗商品价格上涨结果，促使出口业绩好转的缘故。“这显示更好的状况，并可看出2016年的经常帐赤字占国内生产总值1.8%范围。2015年的经常帐赤字为178亿美元或占国内生产总值的2.06%。

当出现美国渐缩时。去年的经常帐赤字也比2013年的更好。当时的经常帐赤字为285亿美元，或占国内生产总值的3.26%。

经常帐赤字的好转亦推动去年我国收支预算(NPI)。在2015年录志逆差11亿美元后，央行估计2016年的我国收支预算顺差110亿美元。

上述我国收支预算的顺差亦与2016年我国外汇储备的增加并行的。2016年底的我国外汇储备为1164亿美元，比2015年底的1059亿美元上升105亿美元。

虽然如此，阿古斯观察到朝向更好的经常帐赤字仍有两个挑战。首先是收入平衡，其次，仍然是经常帐赤字贡献者的的服务帐户。

央行预测，今年的经常帐赤字将扩大至占国内生产总值的2.4%。其促成因素是今年进口的上升潜力。这是与预计在5%-5.4%范围的我国经济增长好转并行的。

阿古斯补充称，“如果经常帐赤字占国内生产总值2.5%-3%范围的话，我们认为那是在安全状况。”