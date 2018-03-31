Posted by admin

央行行长阿古斯乐观表示

2030年我国将成为发达国家

【本报雅加达讯】有关我国将于2030年解散的预测的讨论，在公共领域日益热烈。在这个问题上印度尼西亚银行(央行/BI)发言。

在2017年印尼经济报告书推出的同时，中央银行预测，2030年我国不至于解散，相反地将成为发达国家。

将于2018年5月份任期结束的央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)坦承，对2030年我国将成为发达国家表示乐观。该预测是基于对从今年开始继续上升的我国经济增长。

日前，阿古斯在2017年印尼经济报告书推出节目上解释说，“在短期内我国经济增长达5.8%-6.2%。”

经济增长的提高符合越来越发展的制造业部门。这是由随着在各地区的基础设施建设，继续上升的私企投资所推动。

同样重要的是，国民经济愈加发展，因为民众的购买力能继续保持甚至会上升。中上阶层经济的民众数量越来越多，因为享有人口红利。人口红利意味着生产年龄段的大部分我国人口。

甚至波士顿咨询集团(BCG)调查成果称，2020年中上阶层民众的收入将达52.7%。该数目比2012年的只有29.7%急剧上升。

阿古斯说，“我国要成为发达国家的条件是，该政策应该是有效的。”