Tuesday, August 8th, 2017 | Posted by

央行行长阿古斯乐观表示
2017年经济增长将达到5.2%

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Agus Martowardojo

【本报雅加达讯】虽然2017年第二季度的经济增长仅达5.01%，但是印度尼西亚银行(央行/BI)却乐观的表示，2017全年的经济增长将达到5.2%。

日前，央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)在雅加达和公共工程与住房部长的工作会议结束后称，“我们仍感乐观。在首季度和第二季度的确是处于5%范围，但是在第三季度和第四季度会在5.2%以上。”

中央统计局(BPS)刚发布2017年第二季度经济增长达5.01%，比起2017年首季度的经济增长相对的停滞不前。

阿古斯说，第二季度经济增长受倾向于移至第三季度的消费所影响。 7月份支付给公务员的第13个月薪资的政府支出，和斋戒月与开斋节契机，以及缴付学费的同时，促使民众的消费有限。

此外，在第二季度，我国出口优势商品价格亦有所下跌，同时许多业者还持观望态度等待上述商品价格的上涨。

他说，“但是总的来说，我国经济显示继续好转的迹象，且我们相信在第三和第四季度的经济增长将处于5.2%。”

中央统计局记载，投资业绩或好转的固定资本形成总值(PMTB)已对2017年第二季度的经济增长5.01%提供贡献。而固定资本形成总值的增长通过投资于建筑物，车辆和其它设备所驱动。

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