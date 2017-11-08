Wednesday, November 8th, 2017 | Posted by

央行称随着大宗商品价格上涨
出口好转促进第四季经济增长

央行称随着大宗商品价格上涨出口好转促进第四季经济增长

央行称随着大宗商品价格上涨,出口好转促进第四季经济增长

 

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)称，随着世界经济继续改善和大宗商品价格的上涨，2017年第四季度的经济增长前景将会更好，其中之一是出口好转。

央行通过其官方声明对2017年第三季度经济增长作出反应称，2017年第四季度是与出口增加并行的，投资也将增加，因经济结构改革的加速和有利的投资氛围。

央行通讯部主任阿古斯曼(Agusman)称，“已采取的货币宽松政策望能愈加加强经济增长契机。

阿古斯曼坦承，2017年第三季度的家庭消费增长比上季度更缓慢。

然而，他说，投资，出口，和政府消费却有所改善。“出口业绩的好转主要是由大宗商品价格的上涨所影响，例如棕榈原油和煤炭，以及世界经济增长的上升。”

据中央统计局(BPS)称，2017年第三季度的家庭消费增长4.93%，比2017年第二季度的4.95%稍微放缓。

阿古斯曼进一步称，自2013年首季度以来，投资增长上升达到最高水平，这是由非建筑物和建筑物投资所支持。

央行认为，2017年第三季度的经济增长落实为5.06%，已比上季度和去年的同季度更好。

然而，若参考此前央行的声明，2017年第三季度的经济增长落实为同比5.06%，则低于2017年第三季度的央行预期5.1%-5.2%

 

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