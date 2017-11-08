Wednesday, November 8th, 2017 | Posted by

央行调查成果显示
10月份消费者信心指数微降至120.7

央行调查成果显示,10月份消费者信心指数微降至120.7

央行调查成果显示,10月份消费者信心指数微降至120.7

 

【本报雅加达讯】根据印度尼西亚银行(央行/BI)的调查成果,2017年10月份的消费者信心水平比2017年9月份疲软，其中是因为对未来六个月的经济形势估计，收入，和就业可用性的看法降低。

央行称，2017年10月份的消费者信心指数(IKK)比2017年9月份的下降3.1个点至120.7。其中有11个城市的消费者信心有所下降，而降低最深的是在安汶(Ambon)和马打蓝(Mataram)。

有关目前经济形势的看法或经济形势指数(IKE)，央行发现所有的组件都疲软，即下降5.8个点的就业可用性指数。

然后，2017年10月份的消费者收入指数亦疲软0.1个点。收入降低主要是出现在每月支出100万盾至300万盾的受访者组合。

此外，根据央行的调查，2017年10月份，消费者亦多抑制购买耐用消费品，例如电子，家具和家居摆设。

而消费者预期指数(IEK)录志下降3.4个点。预期疲软亦出现在所有的组件，即收入预期，商业活动指数，和就业可用性指数。

该消费者调查结果是对18个城市的4600户作为受访者而进行的。虽然调查结果称，消费者信心指数比20179月份的有所下降，然而处于120 水平的消费者信心指数仍处于乐观的水平。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197693

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