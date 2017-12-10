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央行称显示我国经济开始复苏

11月份消费者信心指数升至122.1

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行 (央行/BI)表示，2017年11月份消费者的乐观情绪有所上升。在调查中称，该上升是因为2017年11月份的消费者信心指数(CCI)由10月份的120.7升至122.1。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)解释说，这显示我国经济已开始好转。日前，他在雅加达央行大厦称，“我始终看到这一切，因为第一，第二，和第三季度全都显示走向经济复苏。虽然第三季度增长5.06%。”

该好转是由建筑物与非建筑物投资，和出口投资的上升所支持。这可成为我国的资本，以便在2018年更好地成长。

此外，我国在信用违约互换(CDS)已好转。目前处于94 位置而低于100 的数字。实际上2017年初仍处于157的位置。他说，“这显示往后我国前景越来越好。”

根据央行数据，消费者信心指数乐观情绪的上升，由目前上升1.9个点的经济形势指数(LEI)，和提高1.0个点的消费者预期指数(CEI)所贡献。经济形势指数的上升，主要是由消费者对所有支出组的认知与当前的收入所推动。

此外，经济形势指数受增加购买耐用品的影响。与此同时，消费者预期指数的提高，是由所有支出组对未来收入增加和业务活动的期望所影响。

调查成果亦显示，消费者对未来3个月(2018年2月份)价格上涨的预期。这可从未来3个月的价格预期指数(ICE)为170.9，比上月的170.0稍高反映出来。