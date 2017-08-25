Friday, August 25th, 2017 | Posted by

央行称基准利率已降至4.5%
可以为协助信贷增长提供空间

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)行长助理贝利.瓦齐约(Perry Warjiyo)称，基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7-day RR Rate)下降25个基点至4.5%，可以为协助信贷增长提供空间。

日前，贝利在雅加达称，“利率的降低，望能促进贷款的发放和进一步支持经济增长。”

他希望该基准利率的降低，在不久的将来可推动在银行业的其它货币工具或者是利息的调整。

他说，“通过货币业务利率的下降，则可以强制银行业以现有的流动性来发放贷款。”

他确信该货币政策的宽松，对预测于2018年为10%-12%的信贷增长可以提供支持。

为支持上述信贷增长，贝利补充称，对于财政刺激措施以及金融服务管理局(OJK)为加速银行业的合并，央行准备与政府协调。就有关宏观审慎政策的继续，贝利说，央行正在研究以企业债券形式融资以及贷款与价值(LTV)政策存在空间的可能性。

贝利接着说，“我们也鼓励银行，不仅可通过信贷发放，然而也可从证券来资助经济。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191386

Posted by on Aug 25 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added