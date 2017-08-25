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央行称基准利率已降至4.5%

可以为协助信贷增长提供空间

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)行长助理贝利.瓦齐约(Perry Warjiyo)称，基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7-day RR Rate)下降25个基点至4.5%，可以为协助信贷增长提供空间。

日前，贝利在雅加达称，“利率的降低，望能促进贷款的发放和进一步支持经济增长。”

他希望该基准利率的降低，在不久的将来可推动在银行业的其它货币工具或者是利息的调整。

他说，“通过货币业务利率的下降，则可以强制银行业以现有的流动性来发放贷款。”

他确信该货币政策的宽松，对预测于2018年为10%-12%的信贷增长可以提供支持。

为支持上述信贷增长，贝利补充称，对于财政刺激措施以及金融服务管理局(OJK)为加速银行业的合并，央行准备与政府协调。就有关宏观审慎政策的继续，贝利说，央行正在研究以企业债券形式融资以及贷款与价值(LTV)政策存在空间的可能性。

贝利接着说，“我们也鼓励银行，不仅可通过信贷发放，然而也可从证券来资助经济。”