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央行深信2021年通胀率会降至2%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)深信，今年全国性的通货膨胀仍将处于中央银行所规定的指标内，即4%正负1%。甚至和政府，央行亦深信，在未来的2021年，我国能够预订较低的通胀率至2%。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，央行和政府一致同意，2018-2019年的通货膨胀目标为3.5%正负1%。而2020-2021的通货膨胀目标为3%正负1%。

日前，他在雅加达称，“上述更低的通货膨胀目标的规定，是考虑到前景和经济竞争力的提高。”

他接着说，上述通货膨胀目标的规定，亦旨在继续驱动在稳定和低水平通货膨胀预期。在控制通货膨胀的短期内准备六项措施。

首先，央行与中央政府和地方政府将控制波动较大的食品(volatile food) 价格政策调整的持续影响，在4%-5%范围。2015-2016年政府成功地控制波动较大的食品通货膨胀在4.48%和5.92%。通常波动较大的食品通货膨胀是当全国性的宗教节日。

其次，控制管理价格政策调整的持续影响，例如公共运输费的控制。

第三，排序管理价格政策，包括转换数类型的直接补贴成为现金转账的实施计划。该措施作为对3公斤罐装煤气或兴隆家庭的大米，肥料补贴代替形式，

第四，通过总统条例成为全国通货膨胀控制小组，加强地方通货膨胀控制小组的全国工作组，和通货膨胀控制小组机构。