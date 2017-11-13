Posted by admin

央行明确表示

迄今在电子货币没有可疑交易

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)明确表示，直到目前为止，仍未收到来自电子货币发行公司或者是其它利益相关者有关可疑财务交易的报告，例如洗钱和恐怖主义融资。

日前，央行支付系统监督与政策部门主任Ida Nuryanti在雅加达称，“没有，我们维持支付系统的严格监督。”

她说，央行要求电子货币公司尽量应用“了解你的客户(KYC)”方案，真正了解电子货币的用户档案。

此外，每一电子货币公司亦须遵守有关对非银行外汇业务活动的经营管理者，和银行之外的支付系统服务提供商的实施反洗钱和防止恐怖主义融资的编号19/10/PBI/2017印度尼西亚银行条例。

该条例其中强调，通过支付系统预防犯罪行为的支付工具公司的责任。他说，“该条例已明确，我们监督实施该条例。”

Ida 解释说，银行和金融交易分析与报告中心(PPATK)已经加强合作，以便防止在支付系统中包含犯罪模式的交易。

这一向以来，央行收到有关电子货币公司客户交易的报告。而对可疑的交易报告，Ida 说，电子货币公司则须向金融交易分析与报告中心提供报告。