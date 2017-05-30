Tuesday, May 30th, 2017 | Posted by

央行总裁：目前我国经济状况稳定
是简化盾币价值好时机

【本报雅加达讯】目前我国经济状况稳定，被认为是缩小盾币面值（redenominasi），即简化盾币价值的恰当时机。政府计划把1000盾简化成1盾。

5月30日晚，央行总裁阿古斯（Agus Martowardojo）在雅京央行办事处如此表示。

阿古斯称，目前是盾币价值简化的恰当时机，体现在经济增长5%以上，但通胀维持率保持在相当低水平的3%，另外盾币兑换率也还是在1美元兑1万3300盾上下。

中央统计局报告显示，2017年第一季度经济增长5.01%，高于去年同期。今年1月到4月的通货膨胀率是1.28%。

然而要进行盾币价值简化，必须有条例形式的法律依据。令人遗憾的是法令草案已自两年前呈交国会讨论，却至今仍被置之一边，理由是国会仍关注于与国家财政收入有关的法案。

阿古斯说：“对于盾币零个数的简化，民众无需感到担心，即使条例明年出台，在正式生效之前，还有七八年的过渡时期。”

从通过各种媒体的传播到落实，央行将逐步把该政策公诸于众。在新旧货币都可以使用的同时，央行完成把旧货币收回去的工作。阿古斯说央行参考其他国家的做法，并考虑到我国的疆域辽阔，因此需要7年的过渡时期。

阿古斯阐明，简化货币价值关系到我国在国际上的声誉。简单来说，简化货币价值将提高社会效率，尤其是在银行业方面。

简化货币价值（Redenominasi ）不是盾币贬值或剪纸币(sanering)，因此目前的商品和服务的价格不会受到影响。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184060

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