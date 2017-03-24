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央行出台银行存款证交易条例

支持国内金融市场深化

【本报雅加达讯】央行最终在货币市场发出有关存款的相关证书或可转让存款证（NCD）的条例。上述条例被期待已久，因被认为能够支持国内金融市场的深化。

此事载于有关在货币市场的存款交易证书、编号No.19/2/PBI/2017央行条例。虽然已经公布，但新条例将于2017年7月开始生效。

本月23日晚上，央行深化金融市场发展处主任Nanang Hendarsyah

在央行大厦称：“2017年7月开始生效，因我们要给予市场参与者调整的空间。”

存款证是由银行及其他金融机构向投资者发出的债务工具。存款证期限更长，达到36个月，发行的面额至少是100亿盾，即使外币也是同样的面额。该工具可以在货币市场进行交易。

在银行，存款证的功能与储蓄、经常账户和存款相同，其目的是增加银行体系的流动性。但在成本方面，存款证与其他产品相比更有效，银行资金状况变得更好，有助于丰富支持货币政策传导的收益率曲线（期限结构）。

尽管该工具尚未被具体规定，但它们发展相当迅速。截至2017年3月，未完成的可转让存款证达20.25兆盾，自2014年已有16家银行发行，无论是国营企业、私营企业、外资或人民协商机构（BPD），平均期限为1年，最久是3年。发行的资金92%来自银行，6%来自退休基金，其余2%来自其他管道。

央行发挥监督的作用。因此通过上述央行条例规定的一些方面，包括在货币市场交易的存款证标准、发行许可证和在货币市场交易的存款证市场支持机构、在货币市场的存款证交易，以及对货币市场的存款证交易的监督和报告。