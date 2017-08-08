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央行仍然深信

今年信贷增长将达10% 至12%指标

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)仍然深信，今年的信贷增长能符合10至12%指标，虽然至2017年6月份的信贷增长持续放缓，仍停留在一位数。

日前，阿古斯在雅加达称，今年下半年企业贷款需求的复苏和大宗商品价格的好转，将提升银行业的信贷发放。

他说，“如果观察这一年，我们预计，我国的优势商品价格将会好转，则在许多方面将有助于我国的经济。”

阿古斯称，企业亦正在完成内部的合并，以便能刺激业务。2017年第二季度，在还未积极扩展前，有许多企业倾向于效率而向银行业申请信贷。“若看其财务报告，则他们已能从中获利，但更多是因他们的效率。”

另一方面，亦能看出银行业不愿太积极的发放贷款。因银行业欲维持其不良贷款率(NPL)俾使不恶化。

此外，银行业亦等待有关将于2017年8月底到期的贷款重组宽松规定的金融服务管理局(OJK)政策。

他说，“银行业正进行合并准备，如果将来金融服务管理局不继续自一年前所提供的宽松政策。”而截至2017年6月份，年度的信贷增长仅7.6%，或比2017年5月份的8.6%更缓慢。