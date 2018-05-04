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央行为应对盾币汇率波动或上调基准利率

银行家担忧融资成本负担加重

【本报雅加达讯】如果盾币汇率继续波动，银行家担心央行（BI)上调基准利率或央行7天逆回购利率的措施，将使融资成本负担加重，最终导致贷款利率上升。

央行总裁阿古斯（Agus Martowardojo）日前在中爪哇三宝垄市为地区回教经济节庆主持开幕仪式后称，央行将一直保持金融体系的稳定，以推动国民经济增长。

央行将采取的步骤之一，是在盾币汇率持续承压之际上调基准利率。但事前将对近期盾币汇率走弱对金融体系的稳定是否造成威胁，先进行深入研究。

他说：“如果我们作出决定，那一定是基于数据。我们期待着，因那是可以预见的。”

Ina Perdana银行总裁Edy Kuntardjo称，基准利率上调将带动存款和贷款利率的涨升。其结果，政府实现个位数利率的计划在今年更加难于达致。

他在日前表示：“央行打算上调基准利率，近期内存款利率却未上涨，因为对贷款的需求还不多。但长期来看个位数贷款利率将不复存在，各银行的净息差（NIM）也将缩减。”

在竞争方面，Edy说基准利率的上调将使小资本银行更加承压，因资本有限的话，面对的挑战更加严峻，尤其若不良贷款比率增加，银行资金更受到侵蚀。

Kesejahteraan Ekonomi银行总裁Sasmaya Tuhuleley希望大型银行不立即采取过份上调存款，尤其机构存款利率的措施，因为此举一向导致小规模银行难于竞争。

随着美联储（The Fed）预计在今年升息3到4次的措施，一些经济学家表示我国基准利率的上调幅度在25个基点上下。