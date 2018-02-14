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央行不保证使用虚拟货币造成的损失

【本报登巴刹讯】印尼银行(央行/BI)明确表示，政府和央行不保证使用虚拟货币造成的损失，因为不是合法的支付系统，且在每笔交易中被禁止。

巴厘省央行代表处主任Causa Iman Karana呼吁民众避免该虚拟货币，因为没有负责任的主管部门和规则。央行已提醒民众不出售，购买或交易上述虚拟货币。

Causa强调，合法的货币和被承认作为在国内的支付工具是盾币，符合有关货币的2011年第7号法律。

由于考虑到它的存在不明确，虚拟货币也容易进行犯罪行径，其中如洗钱和恐怖主义融资。

此外，该虚拟货币所拥有的价值也不合理且倾向于波动，以致能影响金融系统和危害社会民众。

此前，央行确定在巴厘有44种业务，从酒店，出租车服务，咖啡店至旅游包裹使用比特币(bitcoin)类型的虚拟货币。然而，在央行和警方一起通过民众信息和社交媒体的追踪后，该44种业务已经停止使用比特币。

虽然如此，Causa说，央行将加强在一些地区的监督，以防止类似的事情再次发生。

巴厘和努沙登加拉区域金融服务管理局(OJK)主任Hizbullah 称，若有容纳使用虚拟货币的金融服务机构将给予严厉制裁。直到目前为止，在巴厘的金融服务机构仍安全，且还没有支持虚拟货币的迹象。

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