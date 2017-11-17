Friday, November 17th, 2017 | Posted by

央行下修银行业信贷增长预期至8%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)第三次下修今年银行业信贷增长预期。此前央行预计银行业信贷增长在10%-12%范围，后来降至8%-10%左右，和最后再下调至8%范围内。

今年下调银行业信贷增长预期，是与供应和需求因素低分不开的。何况是，今年中旬银行业贷款增长落实仅在3%范围。与此同时，央行亦规定反周期缓冲(Countercyclical Buffer)0%

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，20179月份银行业贷款增长为7.86%，比7.75%6月份贷款增长稍高些。但是201711日至930日的贷款增长才达到3.8%

阿古斯说，“因此，我们看到至年底银行将设法达到他们已呈上的业务计划。然而，可能其落实将在央行定下的指标范围以下，即8%-10%。因此，央行预计在8%左右。”

上述贷款增长低是由于需求低的缘故。因为，企业才完成通过控制成本所进行的合并过程。

阿古斯补充称，“所以他们想要确保他们的资产负债表是健康的，利润损失更为健康，现在他们还没有提出要求。他们还在研究世界经济发展。”

从银行业方面亦如此。阿古斯说，银行仍在进行整合，以便确保贷款质量的改善，和仍需警惕贷款平均值。

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