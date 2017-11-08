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天堂文件》揭露多国政商权贵避税天堂

税务总局将检查榜上有名的我国富豪税务

【国际媒体这报道】继去年公布《巴拿马文件》后，国际调查记者同盟周日再次公布一项调查，揭露全球政商权贵，运用境外避税天堂隐匿资产。最新一份被称为“天堂文件”(Paradise Papers)的财务文件遭曝光，揭露了有权有势的巨富们的离岸利益，其中包括英国女王伊丽莎白二世的私人房产以及在被称为“避税天堂”的开曼群岛数百万英镑的基金投资。

此次披露该文件的英国广播公司BBC Panorama栏目是近100个调查该文件的媒体机构之一。据称，该文件最先是从一家叫做S黡deutsche Zeitung的德国报纸泄露出来的。

该批文件只是曝光了一部分巨富们以及跨国企业的税务和金融事务，其中一些与英国颇有渊源。

披露的内容主要集中在政客、跨过企业、名人以及高净值人群是如何使用负责的金融工具，如信托、基金以及壳公司，来确保现金躲避过税务官员的审查，或者通过幕后来隐藏秘密交易行为，但大部分的交易并不是非法的。

除了美国的商务部长，特朗普总统的首席经济顾问、国务卿雷克斯蒂勒森均在文件上，虽然两个人都没有违法的证据。

美国以外，加拿大总理特鲁多的高级助手被发现通过离岸账户避税数百万美元，虽然这并不违法，但对特鲁多来说，这是一件令人尴尬的事情，他曾承诺要打击避税天堂。我国多名重量级人物也在《天堂文件》榜上有名，其中还包括帕拉波沃苏比安多，善迪雅戈乌诺，鲁胡特班查伊丹和多名苏哈多家属成员。

周二（11月7日），财政部税务总局负责监管和追逐具有潜在和强制遵守和提高国家税收组主任袁阿尔萨（Yon Arsal）在雅京表示，税务总局将根据财政部现行的标准操作程序以最大化利用“天堂文件”曝光的资料作为追逐我国潜在纳税人的税务以增加国家税收。

但是我国财政部税务总局局长耿表示他还没有接到有关天堂文件”的相关报道。然而，他强调财政部税务总局将严格按照和遵守我国实施的税务规定进行检查纳税人的缴税数据。但是检查结果将不会向公众公开。他总结说。