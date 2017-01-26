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大象轮胎希望 今年轮胎销售增长10%

【本报雅加达讯】大象轮胎（Gajah Tunggal）公司希望，今年业务能蓬勃发展，公司定下所生产GT Radial商标轮胎，今年销售增长5%至10%指标。

大象轮胎公司经理部还未公布去年的实际销售量，但可以肯定，今年该公司定下的销售增长指标，比去年定下的10%至15%销售指标更低。

日前，大象轮胎公司公共关系和投资者关系经理卡妲莉娜.威查亚（Catharina Widjaja）对记者称，与此前数年相似，大象轮胎公司将平衡国内和国外的销售比率。“希望国内市场和出口分别占有55%和45%。”

大象轮胎公司设法提高业绩，是为推动巴士（bus）和卡车（truck）子午线轮胎（ban radial）销售，该公司定下指标，每日售出2200套子午线轮胎。

今年的销售指标几乎是去年每日最低销售量的4倍，去年，大象轮胎公司每日售出600套至1200套轮胎。

大象轮胎公司将大力推动各种市场阶层的销售，四轮客车轮胎市场也不例外。“我们总是寻找新的市场商机。”

大象轮胎公司也供应廉价环保汽车（LCGC）轮胎，如Avanza和Xenia，至今，还没有增加与其它独家经销商（APM）的合作关系。

今年，子午线轮胎销售几乎成为大象轮胎公司唯一的销售策略，该公司还未计划其它策略，与此同时，今年将调拨的资本支出（capex）大约为6000万美元至7000万美元。

大象轮胎公司生产中心集中于万丹（Banten），即丹格朗（Tangerang）和史冷（Serang），该两家工厂每日能生产5万5000套客车子午线轮胎和轿车子午线轮胎，以及生产9万5000套摩托车轮胎，两家工厂每日也生产600套巴士和卡车轮胎。