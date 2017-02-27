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大型银行开始发行芯片科技卡

【本报雅加达讯】一些银行开始发行使用芯片科技与六位数个人识别号码的提款卡/借记卡。为了满足印度尼西亚银行（央行/BI）的条例，该银行业拟定指标，今年将发行上百万芯片提款卡/借记卡。

央行规定，芯片的安装至少占2019年提款卡/借记卡所发行的30%。央行与印尼支付系统协会（ASPI）合作宣传与转移到芯片卡的标准。

中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk.，股代号BBCA）在60周年纪念仪式推出芯片的借记卡/提款卡。中亚银行董事经理 Santoso Liem称，今年将发行的芯片提款卡/借记卡至少有400万张。“中亚银行优先新客户，但如果提款卡/借记卡损坏，我们将以新芯片借记卡代替。”

万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk.，股代号BMRI）拟定指标，今年将发行20万张至30万张芯片借记卡。

万自立银行消费者存款董事资深总经理 Setiyo Wibowo称，该芯片卡已准备好，但万自立银行芯片借记卡的正式推出还没进行。

今年7月份，印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk.，股代号BBNI）将开始发行1400万张芯片借记卡/提款卡，而将于2021年完成。

印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.，股代号BBRI)消费者经理Sis Apik Wijayanto 称，印尼庶民银行拟定指标，今年将把1500万张旧借记卡替换成芯片科技卡。去年已替换100万张芯片卡。