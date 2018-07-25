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大型银行商业贷款风险仍高

【本报雅加达讯】大型银行商业中等贷款的风险仍高。这可从已发布2018年上半年财务报告的银行业绩看出。

已发布2018年6月份财务报告的大型银行包括，万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk，股代号BMRI）、印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk，股代号BBNI）和国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk ，股代号BBTN）。

万自立银行，作为我国第二大银行，记载中型企业的的不良贷款（NPL）比率为10.55%，比今年首季度的10.48％更高。

随着中型企业部门不良贷款的上升，该银行也抑制该贷款。今年上半年，中型企业贷款，同比下降8.8％。

印尼国家银行也记载，虽然不良贷款数据仍低于银行业，中型企业贷款的风险仍高。 该银行的中型企业的不良贷款比率为2.7％。

今年上半年国家储蓄银行商业部门的不良贷款比率为6.62％，比去年同期的9.28%更低。该银行的商业贷款仅占贷款总额的7.33％。

印尼国家银行中型企业资深副总经理Ronny Venir称，2018年第二季度该银行的中型企业的不良贷款比率为2.7％。

“该不良贷款比率，比2018年首季度的3.1％有所改善。”

该中型企业贷款不良贷款的降低是因一些债务人完成贷款义务。此外，该银行也已重组贷款，以致不良贷款可升级作为第二级可收回性贷款。

2018年下半年，该银行将通过在每个地区组建特殊团队来专注于处理不良贷款和第二可收回性贷款。此外，在实施扩展业务时，该银行将更具选择性，以便贷款质量更加健康。