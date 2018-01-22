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大印尼行动党干部遭警察防暴机动部队枪击

法德利要求依法彻底调查此案

【雅加达点滴新闻网1月21日讯】大印尼行动党（Gerindra）干部费尔南多（Fernando Wowor） 遭警察防暴机动部队（Brimob）枪击而身亡，大印尼行动党副主席法德利恩（Fadli Zon）要求警方必须依法彻底调查此案。

“大印尼行动党干部费尔南多遭警察防暴机动部队执行公务时间以外枪击，我们致以最深切的哀悼。法律必须坚持正义彻底调查此案！”法德利周日（1月21日）通过Twitter如是写道。

国会副议长法赫利（Fahri Hamzah）也对法德利的Twitter 作出了深切悲悼的回应。

周六（1月20日）清晨费尔南多在西爪哇茂物遭 警察防暴机动部队枪击的枪击。据大印尼行动党律师团主席Habiburokhman说，起初费尔南多和他的同事进入公园，适逢警察防暴机动部队队员R警察一级士官（Briptu R）想离开停车场。他们两人不知为什么吵起架来，Briptu R持着一把枪。在此之前，受害者和他的朋友试图抓住Briptu R以免发生枪击事件。最后受害者还是被Briptu R枪杀。

警方证实Briptu R将被进行彻底调查并依法处置。但是警方坚持认为，此枪杀事件纯粹是个人事务行为。

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