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外汇储备下降

来自印尼中央银行（央行/BI）有关我国外汇储备下降的消息令人不乐观。据说本年十月份外汇储备下降大约30亿美元，至1265亿美元；降幅和前个月同比大，但大家不用消极悲观并不要视以上为经济下滑的晴雨表。

以上外汇储备仍足够应付8个月半的进口需求；或8.3个月进口和摊还政府外债的需求。并应国际标准即足够应付三个月进口需求的标准；即足以捍卫市场货币的平稳和我国经济未来的成长。

本年十月份外储备下降是受政府支付外债的影响，另外市场汇率波动，盾币走贬，为抑制，平稳市场盾币汇率，政府动用外汇储备，进行市场干预行动，以捍卫盾币不持续走贬。并彰显业绩；国内经济平稳成长；出口业绩转佳，加上全球市场逐渐好转。

虽然外汇储备下降，央行BI仍信心十足，本年第四季经济成长向好，其是出口活动有起色，全球经济好转，国际原物料价格上扬，我国投资更加活跃，因为投资营业环境逐步改善，吸引投资者蜂拥而来，另外货币政策放宽，有望加强经济成长。

根据统计局（BPS）资料，2017年第三季家庭消费成长4.93%，虽然和同年第三季4.95%成长率同比略低，但投资有高幅度成长并创2013年新高。其中建设和非建设项目奉献率占大数。

2017年第三季落实经济成长率5.06%比上一季或和去年同期同比更佳，但是和之前累积同比略低。以上值得政府留意，尤其政府外债增加，使摊还债款和利息的负担加重，2018年政府到期外债数额达到390兆盾，2019年将达420兆盾。

但观察家和政府官员说，我国外债还在健全的范围，不会危及我国经济的发展。希望如此。我国经济仍有稳固的基础，并有能力应对经济危机风险把危机挡在门外。

但防范胜于未然，我国必须加强实业经济，促进出口成长。另外鼓励企业界更加努力生产，改进产品品质提高国际市场产品竞争力，最近传言要求政府限制进口品的建议：“凡国内能生产的，限制同产品进口”显示企业界对市场竞争挑战的危机感，应消除要加强竞争力才能应对竞争挑战。