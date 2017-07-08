Saturday, July 8th, 2017 | Posted by

外国持有38％国债券
印尼政府债务成高风险

web187b

Eric Sugandi

【本报雅加达讯】SKHA首席经济学家埃里克苏甘迪（Eric Sugandi）周五（7月7日）表示，印尼政府的债务已成高风险，因为外国持有38％国债券。他认为，在这种情况下，一旦国内外金融市场发生动荡，资金外流的现象将会出现，投资者的资金很快将从印尼流出，这是一种高风险，是相当危险的高风险。

目前外国持有国债券多少才合理并没有规定与限制，但38％已接近绝大多数，这意味着具有较高的风险。比起日本，虽然它的债务占国内总产值的比率高达200％，但绝大多数持国债券的是日本人民本身，因此若有风吹草动，投资者不会太惊慌。

因此他认为外国投资者所持国债券要加于限制。目前现政府对债务的需求的确相当快，仅在2年半的时间就增加1067.4兆盾，几乎相当于苏西洛政府五年的债务。“虽然比例还安全，但增速也应注意，不要太快“他提醒说。虽则如此，财政部长丝莉慕利亚妮却认为，政府的债务目前还安全，虽然直至2017年5月已达3672.33兆盾。其理由是，债务占国内总产值的比率还在安全的28％范围内。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186905

Posted by on Jul 8 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added