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外国持有38％国债券

印尼政府债务成高风险

【本报雅加达讯】SKHA首席经济学家埃里克苏甘迪（Eric Sugandi）周五（7月7日）表示，印尼政府的债务已成高风险，因为外国持有38％国债券。他认为，在这种情况下，一旦国内外金融市场发生动荡，资金外流的现象将会出现，投资者的资金很快将从印尼流出，这是一种高风险，是相当危险的高风险。

目前外国持有国债券多少才合理并没有规定与限制，但38％已接近绝大多数，这意味着具有较高的风险。比起日本，虽然它的债务占国内总产值的比率高达200％，但绝大多数持国债券的是日本人民本身，因此若有风吹草动，投资者不会太惊慌。

因此他认为外国投资者所持国债券要加于限制。目前现政府对债务的需求的确相当快，仅在2年半的时间就增加1067.4兆盾，几乎相当于苏西洛政府五年的债务。“虽然比例还安全，但增速也应注意，不要太快“他提醒说。虽则如此，财政部长丝莉慕利亚妮却认为，政府的债务目前还安全，虽然直至2017年5月已达3672.33兆盾。其理由是，债务占国内总产值的比率还在安全的28％范围内。