Tuesday, April 25th, 2017 | Posted by

外国投资者开始进军企业债券

【本报雅加达讯】外国投资者持有的企业债券愈加增大。虽然如此，在企业债券的外资份额算起来却还小。

参考印尼债券定价机构(IBPA) 的数据，截至2017年3月31日，外国投资者持有的企业债券迄今为止上升7.82%达21.07兆盾。然而，若与达到325.51兆盾的流通债券总额比较的话，上述外国投资者的份额仅6.47%。

Capital Asset Management

基金经理Desmon

Silitonga解释说，如果与政府债券的外资份额比较，则外资持有的企业债券确是很小。截至3月底，外资持有的国家有价证券(SBN)达723.22兆盾，或占未偿总额1891.04兆盾的38.24%。

若从其历史来看，外国投资者持有的企业债券，在这最近两年内才显示上升的趋势。Desmon 说，“此前外国投资者认为，国内的企业债券还未成为一个具有吸引力的工具。”

MNC债券公司固定收益分析师I Made Adi Saputra认为，自去年11月和12月外国投资者开始大举进军债券市场。因为选择有吸引力的投资工具，外国投资者还相当有选择性。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180941

Posted by on Apr 25 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added