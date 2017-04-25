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外国投资者开始进军企业债券

【本报雅加达讯】外国投资者持有的企业债券愈加增大。虽然如此，在企业债券的外资份额算起来却还小。

参考印尼债券定价机构(IBPA) 的数据，截至2017年3月31日，外国投资者持有的企业债券迄今为止上升7.82%达21.07兆盾。然而，若与达到325.51兆盾的流通债券总额比较的话，上述外国投资者的份额仅6.47%。

Capital Asset Management

基金经理Desmon

Silitonga解释说，如果与政府债券的外资份额比较，则外资持有的企业债券确是很小。截至3月底，外资持有的国家有价证券(SBN)达723.22兆盾，或占未偿总额1891.04兆盾的38.24%。

若从其历史来看，外国投资者持有的企业债券，在这最近两年内才显示上升的趋势。Desmon 说，“此前外国投资者认为，国内的企业债券还未成为一个具有吸引力的工具。”

MNC债券公司固定收益分析师I Made Adi Saputra认为，自去年11月和12月外国投资者开始大举进军债券市场。因为选择有吸引力的投资工具，外国投资者还相当有选择性。