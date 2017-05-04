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塞尔邦一乘禅寺 举行三藏经游行仪式

【本报讯】5月1日，坐落于丹格郎塞尔邦Summarecon Gading区的一乘禅寺举行三藏经游行仪式以及由尊者释定盛（Aryamaitri）和僧伽们共同领导一起祈福仪式，约有500多佛教信徒参加。

三藏经游行仪式是庆祝卫塞节前的系列庆典。佛教信徒一边沉思步行围绕寺庙一边诵经祈福仪式。游行队伍由旗队带头，接着法会游行队伍、僧伽队伍和360佛教信徒双手奉着三藏经。

这是塞尔邦一乘禅寺首次于2017年庆祝卫塞节，因为这座在塞尔邦Gading

区的新寺庙于2016年11月才开始使用，塞尔邦一乘禅寺占地面积共3000平方米，建筑物共5层楼。