Thursday, May 4th, 2017 | Posted by

塞尔邦一乘禅寺 举行三藏经游行仪式

web3453

尊者释定盛和僧伽们共同领导一起祈福仪式，约有500多佛教信徒参加。

 

【本报讯】5月1日，坐落于丹格郎塞尔邦Summarecon Gading区的一乘禅寺举行三藏经游行仪式以及由尊者释定盛（Aryamaitri）和僧伽们共同领导一起祈福仪式，约有500多佛教信徒参加。

三藏经游行仪式是庆祝卫塞节前的系列庆典。佛教信徒一边沉思步行围绕寺庙一边诵经祈福仪式。游行队伍由旗队带头，接着法会游行队伍、僧伽队伍和360佛教信徒双手奉着三藏经。

这是塞尔邦一乘禅寺首次于2017年庆祝卫塞节，因为这座在塞尔邦Gading

区的新寺庙于2016年11月才开始使用，塞尔邦一乘禅寺占地面积共3000平方米，建筑物共5层楼。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181872

Posted by on May 4 2017. Filed under Gallery home, 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added