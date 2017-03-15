Wednesday, March 15th, 2017 | Posted by

塑料包装业竞争激烈
生产商须寻找新市场

【本报雅加达讯】最近几年，塑料包装工业竞争非常激烈，印尼包装工业商协会执行经理亨基.威巴瓦（Henky Wibawa）称，塑料包装工业相当多，他们在同一地区竞争，造成竞争非常激烈。

日前，亨基.威巴瓦对记者称，希望塑料包装工业商能尝试开拓新市场，“在我国还有许多有潜力的市场还未发展，别因有资本，就直接投资，我们须准备好有质量的人力资源（SDM）和创新。”

他建议说，为能在石化下游工业保持生存，企业商须关注民众需求，塑料包装工业上还未开拓的业界之一，即蔬果包装。

目前考虑的是市场上数国垃圾相当高，根据他的计算，每日市场上约30%的蔬果，因腐烂或者是已不能吃而被丢弃。“因没有良好和卫生的包装，如果塑料包装工业愿意进入，那是很好的情形。”

日前，印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会（Inaplas）秘书长法查尔.布迪约诺（Fajar Budiono）对记者，今年，塑料包装前景仍良好。“根据百分率，扩展业务的工厂远比倒闭的工厂更多。”

他续称，该下游石油化工业扩展业务，是因需求持续提高，不论是食物和饮料的塑料包装，或者是大米和饲料塑料包装袋。“尤其是在东南亚区，我们成为最大的市场之一，可从去年塑料成品进口达到90万吨看出。”

他计算说，今年，下游石油化工业需求增长能达到6%，上游工业能达到5.2%，将来，如果政府不再增加不需负担的费用，如进口税和对塑料消费税的话，则能保持塑料包装工业增长。“需求持续提高，如果把不须负担的费用加在工业上，则民众负担将增加。”

法查尔补充说，以环保为理由贯彻进口税和塑料消费税，来压低塑料使用量是不明确的，目前，最需要的是垃圾管理的教育。

他感到担忧，当河流受塑料垃圾堵塞而发生水灾时，责怪工业商，实际上，如果上述垃圾能丢弃于最后的垃圾接收端，，则能给良好回收。“该理解须长期性大力宣传，而不是仅短时间实施。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177774

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