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地处战略位置

总统促加速建设苏北港口等基础设施

【本报雅加达讯】佐科威总统认为，从地理位置来看，北苏门答?（苏北）的确具有战略地位，因为它座落于靠近新加坡，马来西亚和泰国的马六甲海峡国际航线。

以这样的战略地位，苏北省可发展成为国际枢纽，促进苏岛各地的经济发展。

周四（16/2）下午，佐科威总统在雅加达总统办事处召开局部会议讨论有关苏北优先计划与战略工程实施情况的评估时说：“关键的问题是，如何加速基础设施的建设，不论是港口、机场或者高速公路。”

总统深信，基础设施的建设将能加速经济特区的发展，比如Sei Mangkei经济特区或者其他正在准备兴建的工业区的发展，从而将促进苏北的经济增长。

同样的，运输基础设施的建设，不仅将使苏北省各地区之间的联系方便，也将能促进与加速各地区的经济发展。

“此外，我也要提醒大家，要认真关注苏北省各地区的普及化建设问题，我相信，如果把苏北省所有地区，不论是东海岸、中海岸或西海岸的经济潜力最大限度地发挥出来，苏北省的经济必将能更迅速发展。”总统如斯说。

总统提醒说，苏北省拥有一个闻名全国乃至国际的多巴湖，应该认真地发展成为区域性的旅游景点。

为发展旅游部门，我们应该准备好基础设施如机场，公路，酒店，餐馆，文艺表演与提高人力资源素质。