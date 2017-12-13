Posted by admin

在2018 年国家收支预算中

明年税收收入指标定为1423兆盾

【本报雅加达讯】在2018年国家收支预算中的国家收入定为1894.7兆盾，或比所提出的高出16.2兆盾。包括国内收入1893.5兆盾，和赠品1.19兆盾。

从上述国家收入指标1894.7兆盾，大约1618.1兆盾是来自比2017年国家收支预算增长约10%的税收。而2018年的税收收入指标达1423.9兆盾。与此同时，进口税收入指标为35.7兆盾，和出口税3兆盾。2018年印花税指标会达到155.4兆盾。

Danny Darussalam 税务中心(DDTC)税务观察家Darussalam 表示，明年的税收收入1423.9兆盾可以实现，或最低限度接近收入指标。

周二，Darussalam在雅加达沙益酒店100 名经济学家的专题讨论会上称，“2018年的税收收入稍高，甚至远比上年的更好。”

Darussalam 深信明年的税收收入会更好，甚至趋于达到指标，因去年实施税务特赦纲领。由于税务特赦的实施，明年会增加税基而影响到2018年税收收入的提高。

他说，“税务特赦是国家对不遵守的纳税人多所进行的重要资本。这将支撑明年的税基，税源和税收对象同样重要。”