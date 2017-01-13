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在税务和股息等方面提供显著贡献

北塔米纳参与提高我国GDP

【本报雅加达讯】作为能源国营企业的北塔米纳(Pertamina)公司，对致力于提高2016年料达9409.5亿美元的我国国内生产总值(GDP) 经已提供显著的贡献。

北塔米纳公司总经理德威.苏集多(Dwi Soetjipto)称，某个国家的国内生产总值是由四个部件所影响，即民众消费，政府开支，投资，和出口减去进口之间的差异。在上述四个组件的情况下，北塔米纳扮演相当重要的角色，以致对我国国内生产总值具有影响力。

他说，在民众消费事上，竞争性的燃油价格参与激发经济活动。何况是实施全国统一燃油价格，除了对全民提供公正外，对刺激经济活动也起到了重要作用。

在政府开支方面，北塔米纳通过派息和税务的贡献经已支持国家预算。例如至11月份，北塔米纳已缴纳不少于58兆盾的税务。

接着的投资部件，北塔米纳已有计划至2025年投资逾1000亿美元。上述投资分配到各业务线，包括能源基础设施建设，不仅对全国能储备起重要作用，但也在劳动力的吸收上。

至于有关进出口差异的最后部件，显示一些燃料产品进口量的下降。其中进口显著下降的是柴油。

此外，藉着现有炼油厂修复工程和新的炼油厂建设，亦望北塔米纳能支持全国能源自立和储备。不仅如此，北塔米纳拟订指标，该工程能使我国于2023年不再依赖燃油产品的进口。