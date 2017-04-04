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在制定2018年国家收支预算草案中

总统发出提高经济增长等9项指令

【本报雅加达讯】佐科威总统周二在雅加达国家宫召开内阁全体会议，讨论制定2018年国家收支预算草案时明确表示，国家财政支出的总额将达到2,200兆盾，因此必须把焦点和注意力真正引导到实现建设指标。为达指标，总统发出9项指令：

1.提高有素质的经济增长，致使能降低贫困率到个位数与减少各地区之间的差距以及贫富之间的鸿沟。为达目标，整个国家基础设施计划必须在2018年完成，致使我们有一个坚实的基础，不仅能提高竞争力，同时也能提高和加速经济增长。

2.有关教育和卫生部门的预算分配。根据规定，政府必须提供给教育部门20％的预算分配。为使教育预算更好地规划和用在适当的地方，总统指示财政部长设立永恒的教育基金。这是为我们子孙的长期投资，我认为必须从现在开始着手。财政部长本人估计，若从现在开始进行，在2030年印尼将有大约400兆盾教育基金。

3.总统已决定规定购物开支最大数额。并把2016预算年的支出落实成为部门和机构的最大购物开支数额准则。

4.应确保由政府提供的补贴真正针对目标与高效率。政府提供的补贴是供占全国人口40％的下层人民。

5.总统要求各官员监督正在进行中的家庭希望计划（PKH）。该方案被认为是政府有效地帮助弱势家庭的努力之一。

6.与农业部门有关，总统责成农业部长把农业支出朝向发展农业和园艺作物以及灌溉设备的建设。农田水利基础设施的建设必须按照农田的需要，不要搞到水利灌溉远离农田。他还要求农业部长，必须确保补贴肥料真正落到正确目标。

7.有关地方建设。总统要求地方政府防范每年给出的一般分配金（DAU）的变化。因为，在确定给出DAU份量时，政府将开始使用按照收入量的动态公式。比如，去年拿到10,000亿盾，今年肯定也会拿到10,000亿盾，现在就不一定，如果我们的收入降低，所给出DAU肯定降低。

8.有关特别分配金（DAK）。总统要求由中央政府提供给地方政府的特别分配金，应用于解决该地区缺乏的的公共服务。9.有关农村资金问题。往后的农村资金将越来越大，因此使用方面需要进行监督，确保其使用的有效性以提高生产率，减少贫困，改善基础设施，并在农村创造就业机会。

最后，总统要求各位部长直接到现场详细检查各部门工作计划的落实情况。主要是为了监督并确保2018年政府的九项愿景能预期完成。

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