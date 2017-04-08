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在与自由港公司谈判中

改变工作合同等3点项目政府不会让步

【本报雅加达讯】能源和矿物资源部长特别助理哈迪.朱拉益德(Hadi M.Djuraid)明确表示，在与自由港公司谈判中，有3点项目政府是不会让步的，那就是，把工作合同（KK）改变为特殊开采矿业营业准字（IUPK）、建设加工和冶炼厂设施，以及脱售51％股权。

哈迪：“那3点是不能讨价还价与谈判的，能够商量的仅是如何落实的问题。”他说，能源和矿物资源部与自由港公司已同意把谈判过程分为2个阶段，即短期谈判和长期谈判。谈判时间6个月，从2017年2月开始。短期谈判重点放在工作合同（KK）改变为特殊开采矿业营业准字（IUPK）上，因为这将成为下一阶段谈判的基础。此外，IUPK允许印尼自由港在巴布亚蒂米卡（Timika）的操作恢复正常，从而暂缓蒂米卡与巴布亚出现的社会与经济问题。经过了4周的谈判，印尼自由港同意接受IUPK，虽则如此，他们要求把谈判时间延长2个月，变为8个月，从2017年2月算起。能源和矿物资源部已同意他们的要求，致使从本月开始算起，剩余的时间6个月。