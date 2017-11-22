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圣诞节和新年假期

政府缩短运货车限行时间

【本报雅加达讯】交通部陆路交通局将缩短今年圣诞节和2018年新年假期运货车限行时间。

交通部陆路交通局局长布迪（Budi Setiyadi）昨日在雅加达称，运货车限行时间将分成圣诞节和新年假期两段，每次限行时间为期不超过三天。

“这次运货车限行措施为期两三天而已，尤其是在高峰期，”他说。

布迪解释，缩短限行时间旨在使社区流动与物流运送的平衡。

“缩短运货车限行时间是政府与利益相关者讨论后的结果。若限行时间太长，那将不利于企业界，因为工厂不可以停产，”他如斯解释。

布迪指出，运货车限行措施不是在圣诞节和2018年新年假期的特定时间的所有高速公路，只在交通流量繁忙的高速公路执行，比如芝甘北至井里汶、芝甘北至万隆和Purbaleunyi以及孔雀港至雅加达，以及爪哇岛以外外的巴厘登巴萨至Gilimanuk高速公路。

除此之外，运货车限行措施不适用于运载必需品和燃料的卡车。

布迪说：“关于运货车限行措施何时实行，政府仍接受各方的建议。虽然如此，交通部长要求这项措施要立即出台，以便企业界有时间作好准备。”