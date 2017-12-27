Wednesday, December 27th, 2017 | Posted by

圣诞节前七天运输期
非补贴燃油消费量提升10%

【本报雅加达讯】据北塔米纳（国油）公司的数据，2017年圣诞节或2018年新年季节7天分配燃油期间，社会大众消费非补贴燃油量提升10%以上。

国油公司企业传播副总经理阿迪亚德玛Adiatma Sardjito）在雅加达表示，今年1218日至24日，圣诞节和新年的燃油运输期，社会大众对使用优质燃油的意愿上升。

消费者更喜欢使用优质燃油，这能从民众对优质非补贴燃油，如Pertalite新燃油、高级汽油（Pertamax）、Dexlite优质柴油，以及Pertamina Dex高级柴油的消费量越来越高显示出来，”他这么说。

他解释说，Pertalite非补贴燃油的运输量比2016年的燃油运输量大幅提升43%成为每天49000千升。

若与2017年正常情况的平均消费量每天45000千升比较，今年1218日至24日期间Pertalite新燃油的运输量提升9%

此外，20171218日至24日，高级汽油的平均运输量2016年同期的运输量提升20%成为每天17000千升。

若与在正常情况的平均消费量每天大约16000千升比较，今年1218日至24日期间，高级汽油的运输量提升9%以上。

他补充说，Pertamina Dex高级柴油的平均运输量比2016年同期的燃油运输量提升17%成为每天超过570千升。

20171218日至24日期间，Pertamina Dex高级柴油的运输量比正常情况每天只有531千升提升8.7%

在上述非补贴燃油当中，其运输量增幅最高的燃油是Dexlite优质柴油，平均运输量每天达到1900千升，比2016年同期大幅提高156.1%

比正常情况的消费量每天1600千升，今年1218日至24日期间，Dexlite优质柴油的运输量提升17%

我们将继续满足社会大众在圣诞节和新年假期对燃油的需求量，而2017年圣诞节和2018新年的燃油运输期将于201818日结束，”他进一步称。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201961

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