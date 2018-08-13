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土耳其金融危机波及全球

盾币继续维持疲软势头 周一再贬值157点

【安达拉通讯社雅加达8月13日】土耳其金融危机引发的冲击波已经开始波及全球市场。土耳其货币里拉周一继续维持急跌势头，土耳其总统埃尔多安在与美国的对抗中未显现出任何妥协迹象之际，随后在土耳其银行监理署出台限制里拉互换交易后出现回弹。彭博价格数据显示，美元一度上涨13%至7.2362里拉，还有报道称，由于汇率这种大起大落前所未有，所以有些银行已暂停发布双向报价。

随着土耳其与美贸易紧张关系恶化、国内通胀失控以及位居世界前列的经常项目赤字等各种因素引发的市场焦虑，土耳其里拉遭受了重创，其兑美元汇率今年迄今已下跌逾40%。

周一（13日）早上在雅加达银行间交易我国盾币汇率下跌157点至一美元兑换1万4643关卡，相比之前的一美元兑换1万4486的汇率。 根据CSA研究所资深分析师Reza Priyambada表示，“国内相继出炉的经济数据呈现不利的表现亦是让盾币持续疲软的因素之一。”

“众所周知，土耳其对欧洲有很多债务，因此当土耳其经济处于危机边缘时，它将影响整个欧洲经济，同时也可能影响亚洲国家。擱eza接着说。

虽然盾币兑美元已突破1万4486的水平，我国央行（BI）声称仍然有能力控制盾币继续走弱的趋向。印尼央行货币管理部执行董事Nanang Hendasrah，周一（8月13日）在雅加达通过电话回答安塔拉通讯社的提问时表示，印尼央行进行货币干预外汇市场以确保外汇流动性得以维持，从而使盾币兑换美元价格不会持续疲软。