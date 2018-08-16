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土耳其金融危机成为考量

我国央行再次调升基准利率至5.5%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)作出决定，再次调升基准利率25个基点(bps)。如今央行7天逆回购利率(BI 7D-RRR)由此前的5.25%处于5.5%水平。

周三，央行行长贝利.瓦齐约(Perry Warjiyo)在雅加达中区的央行大厦称，“在2018年8月14日至15日的央行行长委员会会议上作出决定，调升央行7天逆回购利率25个基点至5.5%。”

与此同时，定期存款利率(deposit facility)亦上升25个基点至4.75%和贷款利率(lending facility)上升25个基点至6.25%。

他说，“上述决定与致力于保持国内金融市场吸引力是一致的，且控制经常帐赤字在安全范围内。往后央行将仔细观察全球和国内经济前景的发展，应对政策组合和金融体系的经济结构。”

贝利说，央行调升基准利率的理由是，央行从国外观察到土耳其所遭遇的经济危机的影响。该危机已对世界经济包括发展中各国，例如我国给予负面情绪。这可从盾币兑美元汇率从年初已下跌超过7%反映出来。

他接着说，“最近由于土耳其国内经济易受权威影响，全球经济的不确定性正在上升，和土耳其与美国之间的紧张局势升级。”

除了土耳其危机外，央行也仔细观察美国中央银行基准利率，即美国联邦基金利率(FFR)的发展。

贝利强调，“央行继续观察和警惕来自上述外在方面的风险，无论是美国联邦基金利率，贸易紧张局势，或者是在土耳其发生的金融危机，以及蔓延影响的可能性。”