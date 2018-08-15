Wednesday, August 15th, 2018 | Posted by

土耳其金融危机引蝴蝶效应蔓延新兴市场
我国央行可能再调升基准利率

亚洲开放银行学院项目顾问Eric Sugandi

亚洲开放银行学院项目顾问Eric Sugandi

【本报雅加达讯】盾币兑美元汇率几乎下跌1%。几乎所有业界都指责，这一次的盾币兑美元汇率疲弱是受土耳其里拉汇率下滑的影响。市场担忧土耳其金融危机将蔓延至发展中国家，例如我国。

周一，里拉已下跌6.72%至每美元兑6.86里拉的水平。该情况引发盾币汇率疲软0.9%至每美元兑14608盾水平。而印度尼西亚银行(央行/BI)中间汇率下滑至每美元兑14583盾水平。货币当局被认为有必要突出盾币汇率的脆弱性。央行于周二开始召开行长委员会月度会议。如果没有任何阻碍的话，央行将于周三公布其未来一个月的货币政策。

亚洲开放银行学院项目顾问Eric Sugandi 称，全球投资者担忧在土耳其的金融危机会拖累欧洲。因为土耳其为兴建各基础设施项目的债务，大多是来自欧盟的银行。结果，全球投资者从新兴市场撤资，转移至更安全的资产，特别是美国财政部。这也导致对美元的需求增加。而盾币也遭波及。

Eric 说，“其影响是通过金融渠道而不是贸易路线，因土耳其不是我国主要贸易伙伴。擡ric继称，对盾币的压力，亦受其他外在因素的影响。例如，9月份美国中央银行或美联储(The Fed)加息预期，美国和中国，欧洲，加拿大以及墨西哥之间的贸易战升级。

除了外在因素外，国内最新经济数据亦参与抑制盾币的作用。其中之一是今年第二季度，扩大的经常帐赤字(CAD)占国内生产总值(GDP)3%Eric 不能预计里拉会抑制盾币到何时。“如果在未来数天内对盾币的压力越来越严重的话，有可能央行再调升其基准利率或7天逆回购利率(BI 7DRRR)

央行明确表示，倘若盾币遭到压力的话，央行已准备好一些措施。首先是，通过双重干预，即在外币市场和债券市场进行干预。其次是，调升基准利率。第三是，盾币按照其基本价值逐步贬值。

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