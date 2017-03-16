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国际油价下跌趋势

致橡胶出口价降至每公斤1.99美元

【本报棉兰讯】国际油价下跌的趋势，导致橡胶出口价格低迷。

我国橡胶业协会（Gapkindo）苏北省分会秘书艾迪（Edy Irwansyah）昨日在棉兰说：“此前，印尼20号标胶（SIR 20）的期货价格每公斤达2余美元，目前国际油价下跌的趋势导致橡胶价格降至每公斤1.99美元。”

鉴于主要生产国包括泰国和马来西亚进入落叶季节，导致生产国的橡胶产量减少。他称，这种情况理应引起橡胶价格上涨。

“可是国际油价因素本来带来重大影响，”艾迪如斯说。

直至今年6月份装船的印尼20号标胶价格稳定在每公斤1.99美元，而7月份装船的价格稍升至每公斤2美元。

他说：“在这种情况下，一整年的橡胶价格预测稳定在2美元。”

当去年底直至今年初的橡胶出口价格逐步上升，企业家本来感到高兴。

今年1月底的橡胶期货价格每公斤达2.27美元，甚至于2月1日的价格涨至每公斤2.29美元。

艾迪说：“虽然价格有下降的趋势，谢天谢地，苏北省在今年1月至2月期间的印尼20号标胶出口量达7万6329吨，同比增长6.98%。”

在去年1月至2月期间，苏北省的印尼20号标胶出口量为7万1343吨。

“出口需求上升是因为好转的全球经济形式，引起一些进口国对橡胶的需求上升所致，”他说。

由于今年初的出口量上升，艾迪预测苏北省于今年的橡胶总出口量同比增长。

去年苏北省的橡胶总产量达44万1220吨，其中42万1670吨向国外出口。