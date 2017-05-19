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国际标准普尔评级机构终于作出决定

提升印尼为适合投资的投资级国家

【本报雅加达讯】国际标准普尔评级机构（S&P）周五(5月19日)终于作出决定，提升印尼为适合投资的投资级国家。

这个决定与印尼经济在全球不确定性因素影响之下仍能逞强是分不开的。此外，印尼的债务等级也从BB+降至BBB-，意味着已进入适合投资的投资级。另外，印尼的国家收支预算也已达到可信性程度，因为去年已削减许多不必要的开支，使赤字能够保持。此外，税务特赦计划的实施也增加了国家的收入，因为这个计划实行之前，印尼的财政碰到了一些困难，税收落实远远达不到指标。此外，印尼的经济基本面也处于良好状态，经济增长5.02%,通胀率3.02%,经常帐赤字大约占国内总产值的2％，外汇储备达1232亿美元，盾币汇率稳定，徘徊在13,300至13,400之间。

当S&P公布印尼已提升为投资级国家之后不久，盾币兑美元汇率直接逞强，从周五早上的13,415 ，下午逞强至13,321。

经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）认为，国际标准普尔评级机构（S&P）早应该作出该决定，因为他们没有理由不那样做。

印尼央行资深行长助理米尔查（Mirza Adityaswara）说，印尼已能够保持良好的经济稳定。