Friday, May 19th, 2017 | Posted by

国际标准普尔评级机构终于作出决定
提升印尼为适合投资的投资级国家

web1205a

经济统筹部长达尔敏回答记者所问

 

【本报雅加达讯】国际标准普尔评级机构（S&P）周五(5月19日)终于作出决定，提升印尼为适合投资的投资级国家。

这个决定与印尼经济在全球不确定性因素影响之下仍能逞强是分不开的。此外，印尼的债务等级也从BB+降至BBB-，意味着已进入适合投资的投资级。另外，印尼的国家收支预算也已达到可信性程度，因为去年已削减许多不必要的开支，使赤字能够保持。此外，税务特赦计划的实施也增加了国家的收入，因为这个计划实行之前，印尼的财政碰到了一些困难，税收落实远远达不到指标。此外，印尼的经济基本面也处于良好状态，经济增长5.02%,通胀率3.02%,经常帐赤字大约占国内总产值的2％，外汇储备达1232亿美元，盾币汇率稳定，徘徊在13,300至13,400之间。

当S&P公布印尼已提升为投资级国家之后不久，盾币兑美元汇率直接逞强，从周五早上的13,415 ，下午逞强至13,321。

经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）认为，国际标准普尔评级机构（S&P）早应该作出该决定，因为他们没有理由不那样做。

印尼央行资深行长助理米尔查（Mirza Adityaswara）说，印尼已能够保持良好的经济稳定。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183201

Posted by on May 19 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added