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国营Pertani公司亦生产大米

将成为国粮署供应商

【本报雅加达讯】预计今年我国大米业务竞争愈加激烈。向来由私人企业控制全国大米生产和配送，但从今年起，国营Pertani公司参与经营大米业务。

Pertani公司总经理Wahyu称，该公司定下指标，今年大米产量大约25万吨。所产大米将向国粮署(Bulog)供应，为达到国内稻谷/大米产量指标，并保持全国大米供应量。

“Pertani公司拥有扶植农民的种子播种土地，总面积12万公顷，也能成为生产土地。”他这么说。

他续说，Pertani公司在我国所有地区拥有分支机构和零售店，从亚齐至巴布亚，已设有加工设施25台，和65台烘干机，准备启用为生产或加工稻谷成为大米。

未来的步骤，成为试验计划，Pertani公司立即进一步推进合作，与雅加达和万丹区域的国粮署实行合作协议。

他说，若上述大米生产成功，Pertani公司也将扩展业务，生产玉米和黄豆。

国粮署署长查罗特(Djarot Kusumayakti)称，希望与Pertani公司的合作将成为国营粮食企业之间合作的一个平台，来支持国内稻谷或大米供应，补贴或者商业的大米需求。

他说，该合作是一个积极的步骤，而将支持国粮署和Pertani的业绩，为收购农民的收成和加工成商品。此外，该合作模式也对农民带来好消息，因为将有新的保障从新的公司吸收他们的产品。

众所周知，迄今，Pertani公司的主要业务是生产稻谷、玉米和黄豆的种子。虽然Pertani公司今年将投入大米业务，但仍经营种子业务。今年，该公司定下指标，能生产8万吨稻谷种子、玉米1万5000吨和黄豆5000吨。