Friday, January 6th, 2017 | Posted by

国营Pertani公司亦生产大米
将成为国粮署供应商

【本报雅加达讯】预计今年我国大米业务竞争愈加激烈向来由私人企业控制全国大米生产和配送，从今年起，国营Pertani公司参与经营大米业务。

Pertani公司总经理Wahyu称，该公司定下指标，今年大米产量大约25万吨。所产大米将向国粮署(Bulog)供应，为达到国内稻谷/大米产量指标，并保持全国大米供应量。

Pertani公司扶植农民的种子播种土地，总面积12万公顷，也能成为生产土地。”他这么说。

他续说，Pertani公司在我国所有地区拥有分支机构和零售店，从亚齐至巴布亚，设有加工设施25台，和65台烘干机，准备启用为生产或加工稻谷成为大米。

未来的步骤，成为试验计划，Pertani公司立即进一步推进合作，雅加达和万丹区域的国粮署实行合作协议。

他说，若上述大米生产成功，Pertani公司也将扩展业务，生产玉米和黄豆。

国粮署署长查罗特(Djarot Kusumayakti)称，希望与Pertani公司合作成为国营粮食企业之间合作的一个平台支持国内稻谷或大米供应，补贴或者商业的大米需求。

他说，该合作是一个积极的步骤，而将支持国粮署和Pertani的业绩，为收购农民的收成和加工成商品。此外，该合作模式也对农民带来好消息，因为将有新的保障从新的公司吸收他们的产品

众所周知，迄今，Pertani公司的主要业务是生产稻谷、玉米和黄豆的种子。虽然Pertani公司今年将入大米业务，经营种子业务。今年，该公司定下指标，能生产8万吨稻谷种子、玉米15000吨和黄豆5000吨。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172323

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