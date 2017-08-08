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国营锡矿公司表示

锡矿产量已达95%

【本报槟港讯】国营锡矿公司（PT Timah/TINS）总经理礼萨（M. Riza Pahlevi）表示，2017年首季的锡矿产量达到今年产量3万5550吨指标的95%。

他在滨港对记者说：“我们继续努力和进行更好的协同提高公司的生产力。”

他阐明，今年上半年的锡矿产量令人欣喜，达到公司预算与工作计划（RKAP）的95%，或将比去年同期提升178%。

“我们继续提高锡矿生产量，以便对社会大众和国家做出更大的贡献，”他这么说。

他认为，锡矿产量提高是因为国营锡矿公司的业绩良好、提高与业务伙伴的合作和协同。

“我们对工作业绩良好的矿业合作伙伴表示赞扬，以致能推动其他矿业合作伙伴协助提高锡矿产量，以达到定下的指标，”他称。

礼萨称，我们今年定下的锡产量指标为35550吨，比去年的2万3756吨更高49.45%。

“我们定下公司将获得净利8620亿盾，或是2016年的2519.7亿盾的三倍，”他阐述。

为此，国营锡矿公司继续提高与地方政府和公司运营环境的社会进行的合作和协同。

“我们继续最大限度提高业绩，并向邦加勿里洞群岛省和在其他公司运营地区的社会提供利益，”他进一步称。