Friday, June 9th, 2017 | Posted by

国营银行协会
拟控制75％自动提款机交易

【本报雅加达讯】随着国营银行协会（Himbara）拥有转换公司的Jalin Pembayaran Nasional (JPN)公司将在2018年1月份开始运营，Himbara拟定指标，将控制我国自动提款机（ATM）交易的75％。

Himbara自动提款机联合小组主任Ogi Prastomiyono称，目前国营银行拥有6万1012台自动提款机，并控制我国自动提款机交易的50%。

“透过非Himbara客户的附加潜力，预计Himbara ATM交易的市场份额会占75％。

这是因为国营银行的客户将获国有银行之间交易费的下降，交易量料将上升。将对Himbara自动提款机提取现金的国营银行客户不收取费用。

但himbara自动提款机的转移交易，对客户仍收取费用，每次交易4000盾。这次费用低于银行间转移交易成本。随着交易额和客户量的上升，费用收入（fee-based income）有望增加。

此外，2018年1月份，Himbara转换公司的JPN公司开设营运，将有3万台Himbara连接自动提款机。

希望这种自动提款机的合并将提高Himbara 自动提款机管理的效率。主因是为管理6万1102台自动取款机，国有银行必须花费相当多的运营和维护成本。

希望国营银行自动提款机能更均匀地分配到几个地区。这是因为在自动提款机的联合时，Himbara还将把ATM机转移到更优化的地方。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184974

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