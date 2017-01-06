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国营煤气在全国各地扩建输气管

在东爪省建设全长141公里

【本报雅加达讯】国营煤气公司（PGN）持续在全国各地扩展天然气输送管网。其中在东爪省锦石—拉蒙岸—图班建设全长141公里输气管。

国营煤气公司企业通讯副总经理伊尔宛（Irwan Andri Atmanto）在雅加达对记者表示：“国营煤气公司将继续努力兴建天然气管网，以便能扩大社会大众对天然气的使用。我们建设的其中一个天然气管网是在东爪省的锦石—拉蒙岸—图班。”

他解释说，在第一阶段，我们将在锦石—拉蒙岸—图班建设天然气管网，国营煤气公司正从锦石地区Suci村至Sembayat村兴建全长11.5公里的煤气管。

“我们定下指标，第一阶段的工程将于2017年第一季竣工，”他如斯说。

他阐明，该煤气管将与国营煤气在东爪省既有的煤气管连接。

上述天然气管网建成后，享受国营煤气公司清洁和有效天然气的工业、中小型企业、商业（酒店、购物中心、医院、饭馆、家庭，以及运输工具）将越来越多。

为兴建上述天然气管网，国营煤气公司需要中央政府、地方政府，以及社会大众的大力支持。

“我们希望他们能提供支持，因为在兴建该煤气管网的过程期间，有时侯妨碍路道让使用者感到不舒服，因为煤气管埋在道路旁边，”他如斯说。

国营煤气公司企业通讯副总经理伊尔宛声称，为减轻不适感，在建设该煤气管时，国营煤气公司总是优先敬业精神。

“挖掘天然气管道的建设将按时完成，我们将把挖掘的土地情况恢复原态，甚至更好的状态，”他称。

他举例，在Suci村至Sembayar村建设的11.5公里煤气管，国营煤气公司把挖出的土搬到其他地点，以致能减轻路道使用者不适感。

他表示，在锦石—拉蒙岸—图班建设的煤气管工程是国营煤气公司为在东爪省开拓新的天然气市场地区的承诺。

在2016年国营煤气公司在Sidoarjo地区建设全长32公里的煤气管、在泗水兴建23公里的煤气管，以及在Pasuruan地区建设2公里的煤气管，来加强在东爪省煤气管网。

至今，国营煤气公司在东爪省建设的煤气管网全长达到1155公里，即是在泗水地区兴建552公里的煤气管、在Sidoarjo地区兴建404公里，以及在Pasuruan地区建设199公里。

“该天然气管网已经开始启用，并向各用户，如工业、中小型企业、商业，以及家庭运输煤气，”他进一步称。