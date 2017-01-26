Thursday, January 26th, 2017 | Posted by

国营渔业公司投资1650亿盾
兴建鱼虾饲料工厂

【本报雅加达讯】国营渔业公司(Perindo)投资1650亿盾，在西爪省SubangSagalaherangSukamandi村兴建鱼虾饲料工厂。首家国营企业的饲料工厂Sang Hyang Seri(SHS)公司总面积4公顷的地皮兴建，而建设程由Hutama Karya公司承建

国营渔业公司总经理夏利尔．查巴林(Syahril Japarin)说明，希望该工厂运营后能提高本地养鱼人的水产养殖业务生产效率。作为国营企业，国营渔业公司希望，能提供鱼虾饲料，迄今大部分仍由进口满足。此外，国营渔业公司对国内鱼饲料产量增加而作出贡献。“为兴建我国首家鱼虾饲料生产工厂，该公司已筹备1650亿盾。”他这么说。

他透露，该公司通过与其他两家国营企业的协同效应，开始兴建鱼虾饲料工厂。国营渔业公司通过国家参股(PMN)开始兴建饲料工厂，将由Hutama Karya公司承建。该饲料工厂将在SHS公司的土地兴建。“希望，这是很好的国营企业协同效应，为参与建立国家。目前我们的业务仍太小，而需要其他国营企业的支持。”他如斯说。

他对SHS公司提供土地使用许可证兴建饲料工厂表示感谢。接下来，国营渔业公司希望会利用SHS土地，使用生物絮团技术系统养鱼。国营企业之间仍有许多活动能一起进行合作，如养鱼业务、利用池塘，而拓展座落于雅加达Muara BaruNizam Zachman渔港，为全国渔业中心(NFC)

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