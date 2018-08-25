Saturday, August 25th, 2018 | Posted by

国营企业部长委任Nicke Widyawati
为Pertamina石油公司总经理

Liputan6.新闻网雅 加达823日讯】国营企业（BUMN）部长莉妮苏玛尔诺（Rini Soemarno）委任Nicke WidyawatiPertamina石油公司总经理。

之前，Nicke曾担任国营企业暂摄总经理。周五（823日）莉妮在巴布亚查亚普拉（Pura Papua）介绍国营企业董事 会出席的三个电力基础设 施的落成典礼时说，Nicke WidyawatiPertamina的第一人。

莉妮介绍Nicke Widyawati给现场观众。 莉妮说，Nicke Widyawati 作为Pertamina官员的代表，她在不久的将来会担任Pertamina公司总经理职位。 Nicke Widyawati在还未担任国营企业暂摄总经理时曾担任人力资源（SDM）兼石油和天然气国有企业物流，供应链和基础设施暂摄经理。在担任Pertamina人力资源经理之前，这位 Padjajaran大学商业法硕士的Nicke Widyawati曾在国电企业（PLN）担任采购经理。

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