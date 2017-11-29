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国粮署定下今年370万吨指标

至今才吸收212万吨稻谷和大米

【本报雅加达讯】国粮署（Bulog）虽然能自由决定购价，仍不能增加吸收稻谷的数量。截至今年11月底，国粮署吸收的稻谷数量很少。

政府定下指标，从今年8月7日至12月31日，国粮署必须吸收85万吨相等于大米的稻谷。但至今，国粮署才吸收45万吨或大约50%。

如果以整年计算，至今年11月24日，国粮署总吸收量仅212万吨，该数目远低于政府定下今年吸收370万吨稻谷的指标。

国粮署采购经理特利.瓦尤迪.沙勒（Tri Wahyudi Saleh）称，吸收量低是因为大米和稻谷价格持续上涨高于政府购价（HPP）之上。为克服价格上涨的情势，政府已允准国粮署，稻谷购价可高于政府购价的10%。

然而该政策仍不能有效增加吸收量，目前，国粮署吸收的稻谷和大米每日大约2000吨至3000吨。事实上，当收成时，国粮署每日能吸收2万吨。

特利希望，2018年1月，吸收量能开始提高。预计明年4月大丰收，吸收量会更多。“我们有信心，国粮署能提高吸收量，每日达5000吨相等于大米的稻谷。”

特利声称，稻谷和大米价格上涨，也对国粮署的商务造成影响。至今，国粮署的吸收量少于10万吨，其实，今年初国粮署定下指标，能吸收50万吨商业大米。

特利续称，为弥补不足之处，国粮署将符合地方市场价格调高商业大米和稻谷成本，该措施为满足临近圣诞节和新年的商业大米高需求。

虽然，今年的商业大米吸收量低，但特利希望明年，国粮署能提高商业大米吸收量成为70万吨，国粮署开始尽力发展商业大米市场。

至今，国粮署的大米储备为120万吨，大米存量将持续减少，至今年底成为70万吨，希望该数目能供应明年1月至2月的全国大米需求。

特利声称，尤其是明年初，数个大米生产中心将收成。目前，稻谷产量减少，因刚进入种植季节。“仍有数个地区正收成，但数量很少，目前正值雨季，开始种植季节。”