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国粮署在巴由马史

兴建容量3500吨大豆仓库

【本报巴由马史讯】国粮署开始在中爪省巴由马史（Banyumas）县Sokaraja镇Klahang仓库区兴建容量3500吨的大豆仓库。

国粮署运营和公共服务经理古纳尔所（Karyawan Gunarso）昨日在Klahang仓库区，国粮署巴由马史区域单位工作区的大豆仓库建设工程主持奠基仪式。

古纳尔所称，长54米、宽30米、高7米，容量3500吨的大豆仓库建设工程，按照计划可在5个月内完成，并开始投入运营。

“这项仓库建设工程是国粮署执行2012年第18号粮食法令，以及有关政府委托国粮署确保国家粮食安全的2015年第48号总体条例规定，”他说。

为确保粮食供应安全，以及稳定消费者和生产商的粮食价格，国粮署必须建有供收成后的基础设施，尤其是稻谷、玉米和大豆。

古纳尔所称，仓库建设费来自国粮署内部资金和国家参股。

他进一步解释，2016年12月底，国粮署获得2兆盾的额外国家参股，为兴建稻谷、玉米、大豆收成之后基础设施使用。

国粮署将使用总额2兆盾的国家参股来达到4项主要目标，即在稻谷生产中心兴建年总容量100万吨的收割干谷粒（GKP）仓库，以及建造16台米饭机来提高当地的大米加工能力和大米销量。

进一步，通过在玉米生产中心兴建11座干燥中心和64座筒仓，以及在大豆生产中心兴建13座大豆仓库，努力提高玉米和大豆的收成后的附加价值。

“收成后基础设施建设工程是国粮署最近14年规模最大的首个项目，”他说。

根据数据，国粮署将把建造的7台米饭机，分配到万达楠榜、苏邦、克拉登、普沃勒佐、任抹、巴里巴里和锡登伦拉庞。

接着将在万达楠榜、苏邦、展玉、巴由马史和北泗水兴建8座大豆仓库。

在牙威、斯拉根、任抹、平朗和松巴哇兴建5座现代综合碾米坊（MRMP），以及在棉兰、Bulukumba和哥伦打洛兴建3座玉米干燥中心和筒仓。

与此同时，巴由马史县政府地方秘书经济和建设部助理迪帝（Didi Rudwiyanto）称，当地对大豆的需求量每年达1万6000吨。

“虽然如此，巴由马史的大豆年产量只1500吨，”他说。

因此，巴由马史县政府对国粮署将在Klahang仓库区的大豆仓库建设工程表示欢迎。