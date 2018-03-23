Friday, March 23rd, 2018 | Posted by

国粮署为进口8万吨大米招标
50万吨大米进口配额6月完结

【本报雅加达讯】国粮署（Bulog周三8万吨进口大米进行招标，该批大米将从印度和巴基斯坦进口国粮署持有50万吨大米进口准证，其中281000吨已签署合同，一部分已抵达我国依计划，今年6月，所有的进口大米必须完结。

国粮署总经理查洛特.古苏玛亚科迪（Djarot Kusumayakti）称，将从印度和巴基斯坦进口的8万吨大米采购于本月23日招标。如此一来，50万吨大米进口程序可说结束和依计划，今年6月所有的进口配额必须完结，政府决定进口50万吨大米，俾能在国内大米价格高涨之际，支撑政府的大米储备量。

最初宣布，今年1月至2月，该大米进口已能完结，只是，在实行当中，国粮署才获得281000吨的合同，至今年2月，才从泰国和越南落实进口261000接下来，国粮署提出，延长进口时间，政府也同意延长期限，即从3月延长至5月和6月。

查洛特声称，延长进口期限后，总共已有42万吨进口大米已抵达我国，准备稳定价格和供应国内需求，特别是临近今年的斋戒月（Ramadan）和开斋节（Lebaran）。“我们提出延长进口期限后，将从印度进2万吨大米和139000吨来自泰国和越南，上述大米须在今年3月抵达我国，符合预定的抵达时间。”

他续称，泰国和越南的139000吨大米，已签署购买合同，因此不需要招标程序依计划，该配额的第1艘轮船将今年323日抵达我国，而余下80吨仍在办理过程中。“日前已举办招标会，计划从南亚进口，即印度和巴基斯坦，数量招标决定，那里最好计划5月至6月抵达我国”进口大米破碎率为5%15%，符合世界性的大米品质习惯

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